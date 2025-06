Capitão da PM de SP é acusado de invadir casa e espancar soldado

O capitão Mario Celio Cristiano Gomes Junior, da Polícia Militar de São Paulo, é acusado de invadir a casa e espancar a companheira, Thaynara Júnia, que é soldado na corporação. A agressão teria ocorrido na noite de dia 28 de maio, na frente da filha da vítima, que tem 8 anos. A mulher registrou um boletim de ocorrência durante a madrugada.

De acordo com o relato, Mario Celio foi até sua casa, no Pari, centro da capital, e arrombou o cadeado da porta para entrar. O policial teria proferido uma série de xingamentos contra a vítima, a quem acusava de traição. Ele queria, segundo o relato, ter acesso a conversas no aparelho celular da mulher.

Mario Celio teria, então, arrastado a mulher pelo cabelo e desferido uma sequência de socos e empurrões. Na sequência, o PM levou a companheira até o Pronto Socorro Cruz Azul, onde ela recebeu atendimento médico. Na unidade médica, a soldado teria falado sobre as agressões com a enfermeira, que avisou a polícia.

“Foi Deus que me salvou aquele dia. Pensei que fosse morrer dentro da minha própria casa, ao lado da minha filha”, afirma Thaynara ao Metrópoles.

“A minha filha não estava se sentindo bem. Pedi a ele pelo amor de Deus que me devolvesse as chaves de casa e do carro para eu levá-la ao hospital. Ele disse que eu não iria sair sozinha, que ele me levaria. Quando chegamos ao hospital, a equipe médica percebeu que eu estava com os lábios inchados e com marcas pelo corpo”, acrescenta a mulher.

Na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, onde registrou a ocorrência, a soldado disse que tem um relacionamento com o capitão há cerca de um ano e que já havia sido vítima de outras agressões físicas e verbais, mas nunca fez BO. A mulher descreveu o companheiro como um homem ciumento, que “apresenta crises de forma frequente”.

Após o ocorrido, Thaynara conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o capitão, que agora não pode chegar a menos de 200 metros dela. Ele também não poderá estabelecer contato pelas redes sociais.

“O relato da vítima é coerente e verossímil. Assim, diante de possível situação de vulnerabilidade da mulher, verifico a presença de requisitos legais para a concessão das medidas protetivas”, disse a juíza Joanna Palmieri Abdallah, do Foro da Casa da Mulher Brasileira.

A reportagem não conseguiu contatar o capitão Mario Celio para questioná-lo sobre o ocorrido. Até o momento da publicação, a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Em nota, a pasta disse que o caso foi investigado por meio de inquérito policial instaurado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e relatado à Justiça.

“A autoridade policial solicitou medida protetiva de urgência para a vítima. A Polícia Militar acompanha o andamento do processo judicial para a adoção das medidas cabíveis”, diz o texto.