Capitão da PM do Acre se despede da farda e é recebido pela família com homenagem emocionante

Após mais de três décadas de dedicação à Polícia Militar do Acre, o capitão Júnior Guedes encerrou sua trajetória na corporação com uma recepção emocionante no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió (AL), na última sexta-feira (6). Agora na reserva remunerada, ele foi surpreendido pela esposa e pela filha, que o aguardavam com balões, um troféu simbólico e uma bandeira do Acre.

Natural do estado, Guedes construiu uma carreira marcada pela disciplina e pelo compromisso com a segurança pública. A filha, vestida com uniforme militar, segurava a bandeira acreana, prestando uma homenagem simbólica ao legado do pai. A cena comoveu passageiros e funcionários do terminal, que aplaudiram o reencontro familiar.

“Depois de tantos anos saindo para trabalhar sem saber se voltaria, chegou o momento de compensar esse tempo. Ver você alcançar essa nova fase me enche de orgulho”, declarou a esposa, visivelmente emocionada.

A mudança para Maceió marca uma nova etapa na vida do casal. Encantados pelo clima e pelas paisagens da capital alagoana, os dois decidiram fixar residência na cidade para aproveitar o período de descanso após anos de serviço militar.

“Que essa nova fase traga paz e alegria. Agora é hora de curtir as praias de Maceió”, completou ela, simbolizando o alívio e a gratidão por toda a jornada vivida.

A despedida da ativa e a recepção afetuosa no aeroporto serviram como um tributo não apenas à carreira do capitão, mas também ao papel essencial da família no apoio aos profissionais da segurança pública. Com a bandeira do Acre em mãos, a filha do militar celebrou o estado que acompanhou toda a história de seu pai.

A imagem do momento — comovente e simbólica — ficou marcada como um reconhecimento àqueles que silenciosamente dedicam a vida ao serviço público.