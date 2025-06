Caravana pela BR-364 faz primeira parada na Ponte do Caeté; DNIT dá prazo para fim de obra

Na manhã desta quinta-feira (5), a caravana pela BR-364 fez sua primeira parada na Ponte do Caeté, em Sena Madureira. O evento, que foi promovido pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e contou com a presença de deputados estaduais e federais, teve como objetivo vistoriar as condições da rodovia, considerada a mais importante do estado do Acre.

Durante a parada, o superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Ricardo Araújo, fez uma análise detalhada das ações que estão sendo implementadas na região. Ele ressaltou os desafios que a equipe enfrenta para garantir a recuperação da estrada.

“Você fala sobre esse cuidado por trechos, né? Enquanto um trecho está sendo arrumado, o outro já não serve mais. É um trabalho a ser feito para que a estrada de ponta a ponta esteja em boas condições”, explicou Araújo. Ele destacou que a utilização do macadama hidráulico, um método de recuperação que consiste em uma camada de pedras britadas unidas por um aglomerante, é uma solução eficaz, mas que demanda um investimento significativo. “O macadama hidráulico é muito caro e o recurso que temos hoje é pouco. Se nós colocarmos isso, conseguiremos fazer no máximo 40 a 60 quilômetros”, pontuou.

Ricardo Araújo também mencionou a importância da articulação política, destacando a proposta do deputado Nicolau para acelerar a licitação dos serviços. “Se a gente conseguir fazer com que a ideia do deputado Nicolau avance, poderemos ir a Brasília e acelerar essa licitação para que consigamos fazer o mais rápido possível”, afirmou.

Um dos pontos críticos abordados durante a visita foi a situação da ponte do Caeté. Araújo garantiu que até outubro os veículos poderão voltar a transitar pela estrutura. “Esse aqui é um pilar que vai ser feito por emergência. Ele será um pilar provisório, com um prazo de execução de cerca de quatro meses. O valor a ser investido nessa obra vai ficar em torno de 14 milhões”, revelou.

“Se Deus quiser, em outubro teremos os carros passando por aqui”, finalizou Araújo, transmitindo otimismo em relação ao avanço das obras.

O evento conta com três paradas programadas: a a Ponte do Caeté, em Sena Madureira; a segunda, o trecho entre Caeté e Manoel Urbano, para averiguar a pavimentação feita com a técnica de macadame; e a última parada será na Ponte do Rio Tarauacá, que está em obras para a ampliação de sua cabeceira.