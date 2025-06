Cariúcha celebra experiência única ao fazer show na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de SP

A 29º edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo foi de muita festa, mas também de luta por direitos e visibilidade. Cariúcha, que costuma falar abertamente sobre o carinho que recebe da comunidade, realizou um show no evento. Antes de subir no palco, a artista concedeu entrevista para Tutu, que apresenta o “Camarote da Fofoca” na LeoDias TV.

Usando look rosa claro, com franjas e decote, além de botas de cano alto, a apresentadora do “Fofocalizando”, do SBT, mostrou-se animada, mas disse que estava nervosa. Este ano, Cariúcha é rainha do Camarote Pride. A artista contou que já participou da parada do Rio de Janeiro por muitos anos e que esta era a sua terceira vez na de São Paulo. “Aqui é uma experiência diferente porque aqui é um camarote, né?! E de frente pra maior parada do mundo. Eu tô bem ansiosa”, entregou.

Cariúcha, que recentemente passou por uma cirurgia para colocar silicone nos seios, revelou que ensaiou só um pouco para o show: “Porque eu não posso dançar muito”. A apresentadora explicou que ainda não pode pular demais nem esticar os braços, por isso a performance foi adaptada. A setlist da apresentação, adiantou, foi montada por ela mesma. “A maioria das músicas é minha. As minhas músicas bombam na comunidade”, disse.