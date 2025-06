Carla Zambelli deixa o Brasil após condenação no STF e deve se licenciar de mandato

Carla Zambelli comunicou que está fora do Brasil há alguns dias e declarou que pretende solicitar afastamento de seu cargo na Câmara dos Deputados. Em uma transmissão ao vivo, a parlamentar mencionou que deixou o país em busca de tratamento médico, o qual, segundo ela, já vinha sendo realizado anteriormente na Europa. A deputada federal pelo PL de São Paulo também mencionou a possibilidade de licença constitucional do mandato.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carla Zambelli (PL/SP) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputadfos Carla Zambelli e Walter Delgatti Reprodução Com maioria formada, Supremo condena Zambelli a 10 anos de prisão e perda de mandato Reprodução/Câmara dos Deputados Carla Zambelli Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados (27.mar.2019) Carla Zambelli Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Voltar

Próximo

A manifestação pública de Zambelli ocorre após sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 18 de maio. Na ocasião, a 1ª Turma da Corte a sentenciou a dez anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na mesma decisão, os ministros declararam a perda automática de seu mandato parlamentar, com apoio da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

A defesa de Carla Zambelli afirmou não ter conhecimento do paradeiro exato da deputada, que disse estar em algum país da Europa. “Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo”, declarou a parlamentar. Ela citou o exemplo de Eduardo Bolsonaro, que também pediu licença em ocasiões anteriores.

A situação jurídica da deputada, contudo, ainda gera discussões dentro do Congresso. Apesar do entendimento firmado pelo STF, parlamentares avaliam que a definição final sobre a cassação do mandato cabe ao plenário da Câmara, e não apenas à Mesa Diretora.

Apesar de ser considerada uma figura controversa no entorno de Jair Bolsonaro, Carla Zambelli deverá ser amparada pela bancada do PL na Câmara. O ex-presidente já responsabilizou publicamente a deputada por parte dos resultados negativos nas eleições de 2022. Mesmo assim, a sigla pretende garantir apoio político a Zambelli, ao menos durante os desdobramentos de seu processo judicial.