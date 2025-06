Carla Zambelli desembarca na Itália antes de entrar na lista da Interpol, diz site

A deputada federal Carla Zambelli (PL/SP), alvo de mandado de prisão no Brasil, utilizou sua cidadania italiana para entrar no país europeu nesta quinta-feira (5/6), passando sem obstáculos pela imigração no aeroporto de Roma. A informação é do portal O Globo, confirmada por fontes do Itamaraty.

Segundo as fontes, o nome de Zambelli foi adicionado à lista vermelha da Interpol. A inclusão do nome da deputada aconteceu logo após seu desembarque na Europa. Tal medida permite a cooperação internacional para capturas e extradições e pode levar à prisão da parlamentar em território italiano.

Carla Zambelli na Itália: saiba como o país lida com casos de extradição Reprodução: Agência Brasil Carla Zambelli Reprodução: Globo Carla Zambelli Foto: Reprodução

Zambelli afirmou em entrevista à CNN Brasil que se considera protegida por sua dupla nacionalidade. “Como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã, então eu estou muito tranquila quanto a isso”, declarou na última terça-feira (3/6).

Apesar da confiança da parlamentar, diplomatas brasileiros avaliam que o governo italiano não deve agir para impedir um eventual pedido de extradição. Um diplomata ouvido sob condição de anonimato lembrou que, recentemente, o parlamento da Itália aprovou um projeto de lei que reduz os direitos de cidadania para descendentes de italianos residentes fora do país, sinalizando um endurecimento da política migratória e da concessão de privilégios.

Nesse contexto, conforme diplomatas brasileiros, a hipótese de o governo de Giorgia Meloni interceder para proteger Zambelli é considerada improvável, principalmente diante do fato de ela estar sendo procurada por condenação em seu país de origem.