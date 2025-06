Carlinhos Maia faz revelação sobre vida íntima com Lucas Guimarães: “quase todo dia”

Na noite desta segunda-feira (2/6), Carlinhos Maia e Lucas Guimarães interagiram com os seguidores, por meio de uma caixinha de perguntas nas redes sociais e abriram a intimidade como casal. Os influenciadores mataram a curiosidade dos admiradores e revelaram como é a frequência sexual quando estão juntos.

“Uma vez por ano”, brincou Lucas. “Mentira”, disse Carlinhos. “A gente faz quase todo dia”, garantiu o artista do SBT. “Cara, não tem essa coisa de obrigação”, opinou o dono do Rancho do Maia.

Casados, Lucas e Carlinhos Maia são influenciadores digitais Reprodução: Instagram/Lucas Guimarães Carlinhos Maia e Lucas Guimarães – Reprodução/Instagram Lucas Guimarães e Carlinhos Maia Reprodução: Instagram Carlinhos Maia e Lucas Guimarães – Reprodução/Instagram Stories da Mansã, reality de Carlinhos, é a nova aposta da Multishow Carlinhos Maia e Lucas Guimarães – Reproduçã

Os dois afirmaram que o relacionamento é feito de fases: “Tem fase que a gente está mais fogoso, tem fase que a gente está mais mole”, contou Lucas. “Tem fases que é todo dia e tem fases que é um dia sim e um dia não”, explicou Carlinhos. Os dois revelaram que atualmente estão fazendo um dia sim e dois dias não.

Lucas abriu que Carlinhos é o mais carinhoso dos dois: “O pessoal acha que sou eu, mas você me dá mais carinho”, falou. “Eu sou mais carinhoso, mas ao mesmo tempo não gosto de receber carinho. Gosto de dar”, esclareceu Carlinhos. “É confuso isso. Eu pareço um fantoche, ele me coloca para cima, pra baixo, mas quando vou dar amor, ele não aceita”, rebateu o apresentador do “Eita, Lucas!”.

O casal também avaliou o que mais odeia um no outro: “A sua bipolaridade: estou bem e estou mal”, analisou Lucas. “Eu odeio em você é que você às vezes é uma boba alegre”, disparou Maia.