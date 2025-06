Carlinhos Maia faz revelação sobre vida íntima e surpreende o marido

Carlinhos Maia aproveitou o Instagram para matar a curiosidade dos seguidores sobre a relação com Lucas Guimarães. O dono do Rancho do Maia abriu uma caixinha de perguntas e, ao lado do marido, fez diversas revelações sobre a vida íntima deles.

Guimarães revelou, por exemplo, que ele têm relações sexuais quase todos os dias. “Cara, não tem essa coisa de obrigação”, completou Carlinhos. “Tem fase que a gente está mais fogoso, tem fase que a gente está mais mole”, detalhou Lucas.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia postam foto trocando beijo

Reprodução Instagram 2 de 4

Lucas é casado com o influenciador Carlinhos Maia

Reprodução/Instagram 3 de 4

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Reprodução 4 de 4

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia

Reprodução

Leia também

O influenciador ainda declarou que “tem fases que é todo dia e tem fases que é um dia sim e um dia não”. Atualmente, eles estão fazendo um dia sim e dois dias não. Entretanto, eles não responderam quem é o ativo e quem é o passivo da relação.

Na sequência, Carlinhos relatou que já brochou com Lucas e o apresentador ficou surpreso. “Foi? Lembro não”. O apresentador confirmou que o marido é o mais carinhoso. “Ao mesmo tempo, não gosto de receber carinho. Gosto de dar”, disse o influenciador. “É confuso isso. Eu pareço um fantoche, ele me coloca para cima, para baixo, mas quando vou dar amor, ele não aceita”, confirmou o contratado do SBT.

O casal ainda comentou sobre fetiches: “Não sou o cara de assistir a vídeos eróticos. O Lucas já gosta. Gosto de criar histórias na minha mente e ouvir coisas”, disse Carlinhos.