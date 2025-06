Carlo Ancelotti comanda primeiro treino da seleção brasileira com grupo ainda incompleto

Além deles, não foram a campo os atletas que jogaram no domingo: Estêvão, do Palmeiras, e Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson, do Flamengo. Eles ficaram na parte interna do CT, em trabalho regenerativo.

Jovens jogadores do Corinthians foram chamados para completar o treino: o zagueiro Gama, os laterais Denner e Gustavo, e os meias Dieguinho e Luiz Gustavo Bahia.