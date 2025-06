Carlo Ancelotti confirma primeira escalação da seleção brasileira; confira os 11 titulares

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Carbo, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O confronto marca a estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico da equipe.

O treinador italiano definiu os 11 jogadores que iniciam a partida. A escalação titular do Brasil é formada por:

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson; Estevão, Vini Jr e Richarlison.

A seleção brasileira ocupa atualmente a 4ª colocação na tabela, com 21 pontos, e busca recuperação após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, no último jogo, resultado que levou à saída de Dorival Júnior do cargo.

O adversário, Equador, vive bom momento nas Eliminatórias. Com 23 pontos, a seleção equatoriana ocupa a 2ª colocação e chega ao confronto embalada por cinco jogos de invencibilidade, três vitórias e dois empates consecutivos.

O jogo é considerado um teste importante para o início do trabalho de Ancelotti e pode representar uma virada de página para a Seleção após o revés diante dos argentinos.