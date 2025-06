Carma? Saiba quem são os filhos de Leonardo que terminaram a relação em 2025

A vida amorosa dos filhos de Leonardo não está nada fácil em 2025, já que dentre os quatro homens, três ficaram solteiros. Em um intervalo de três meses, os mais novos romperam os relacionamento, deixando apenas o primogênito Pedro Leonardo no time dos casados.

Veja quem terminou:

João Guilherme

Caçula entre os seis herdeiros de Leonardo (são quatro homens e duas mulheres), João Guilherme rompeu o namoro com Bruna Marquezine em fevereiro deste ano, após a festa de aniversário do ator, que aconteceu na fazenda Talismã, propriedade de Leonardo.

O término foi confirmado pela assessoria: “Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro”.

Matheus Vargas

No mês seguinte, Matheus Vargas, de 28 anos, rompeu o relacionamento com Hariany Almeida, ex-participante do ‘BBB’ e de ‘A Fazenda’. A confirmação do término foi feita pela famosa, que publicou o anuncio nas redes sociais.

Vale lembrar que eles estavam juntos desde 2023 e fizeram a primeira aparição pública no festival de música The Town, em São Paulo.

Zé Felipe

Por fim, em maio, o cantor Zé Felipe terminou o casamento com Virginia Fonseca. Juntos desde 2020, eles tiveram três filhos juntos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses. No anúncio de término, o ex-casal destacaram que seguirão como amigos e pais das crianças.

“Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, escreveram. Após o rompimento, eles surgiram juntos no aniversário da primogênita, mas como amigos.