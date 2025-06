carmo-dalla-vecchia-abre-o-jogo-sobre-relacionamento-com-mulheres

Carmo Dalla Vecchia abriu o jogo sobre os antigos relacionamentos com mulheres e voltou a se declarar homossexual. O ator de 53 anos revelou que teve namoradas na juventude, mas nunca fez sexo com elas.

“Sou totalmente gay, pelo simples fato de eu nunca me relacionei sexualmente com mulheres. Mas eu tive muitas namoradas, beijei muito, fiz muita sarração na minha vida, e sempre funcionou muito bem.”

O ator explicou que achava ser bissexual, mas a pressão externa acabou acelerando o processo de aceitação como gay.

“Acho que teria sido muito mais interessante para mim [ser bissexual], porque eu teria mais opções na vida e porque a minha máquina corporal sempre funcionou muito bem com as mulheres. Mas eu não me considero bissexual”, disse ao canal Resenha carioca, no YouTube.