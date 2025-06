Carmo Dalla Vecchia rebate comentário sobre ser gay: “Passivo ou ativo, sou uma delicinha”

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 53 anos, deu uma resposta direta e afiada a uma seguidora que comentou sobre sua sexualidade nas redes sociais. A mulher escreveu lamentando que ele fosse gay, dizendo: “Você como heterossexual é muito gostoso. Tem um jeito de homem que sabe dar pegada”.

Sem papas na língua, Carmo compartilhou o comentário e respondeu com firmeza:

“Como gay sou também. É só uma questão da sorte pra quem vai comigo pra cama. Como hétero, gay, passivo ou ativo, sou uma delicinha”.

Casado há 18 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, o ator recentemente contou no canal Resenha Carioca, no YouTube, que já teve várias namoradas na juventude, mas nunca chegou a transar com mulheres.

“Acho que eu era bissexual. Mas sofri uma pressão tão grande já sendo acusado de ser gay muito antes de entender o que acontecia dentro de mim, que chegou uma hora que escolhi e disse: é aqui que eu vou ficar”, revelou Carmo.

Ele também destacou que, apesar de já ter se envolvido com mulheres, não se considera bissexual.

“Sou totalmente gay, pelo simples fato de eu nunca ter me relacionado sexualmente com mulheres. Mas eu tive muitas namoradas, beijei muito, fiz muita sarração na minha vida, e sempre funcionou muito bem”.

Segundo o ator, a sexualidade é uma vivência ampla e plural, e ele se sente confortável com sua trajetória.

📎 Fonte original: Extra / Globo