Carnaval deixou saudades? Confira como está a preparação para 2026 até o momento

O Carnaval do Rio de Janeiro em 2026 promete ser um dos mais emblemáticos dos últimos anos. As escolas de samba do Grupo Especial já começaram a revelar seus enredos, rainhas de bateria e outras novidades que vão agitar a Marquês de Sapucaí. O portal LeoDias separou as principais informações confirmadas até o momento para quem já quer se preparar para as festas do início do ano. Confira!

Veja as fotos Abrir em tela cheia Enredo da Beija-Flor em 2026 Reprodução: Instagram Enredo do Salgueiro em 2026 Reprodução: Instagram Enredo do Paraíso do Tuiuti em 2026 Reprodução: Instagram Enredo da Imperatriz Leopoldinense em 2026 Reprodução: Instagram Enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel em 2026 Reprodução: Instagram Enredo da Unidos de Vila Isabel em 2026 Reprodução: Instagram Iza retorna à Imperatriz Leopoldinense como rainha de bateria para o Carnaval 2026 Divulgação Gracyanne Barbosa Divulgação: União da Ilha Sabrina Sato Reprodução: Instagram Lexa durante ensaio para Carnaval 2026 Reprodução: Instagram Virginia é a nova Rainha de Bateria da Grande Rio Fotos: Rafael Arantes Voltar

Enredos confirmados

Até o momento, as escolas de samba que confirmaram os temas para desfilar na Marquês de Sapucaí foram Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos de Vila Isabel.

A escola campeã de 2025 levará o enredo sobre o Bembé do Mercado, festividade religiosa afro-brasileira realizada desde 1889 em Santo Amaro, na Bahia, celebrando a Abolição da Escravatura. No ano que vem, o intérprete que representou a escola há 54 anos, Neguinho da Beija-Flor, não estará mais no cargo; e a escola continua a ser misteriosa sobre seu sucessor, que será escolhido no reality show “A Voz do Carnaval”, do Multishow e Globoplay.

A Acadêmicos do Salgueiro apresentará “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”, homenageando a carnavalesca Rosa Magalhães.

Com o enredo “Lonã Ifá Lukumi”, a Paraíso do Tuiuti abordará a tradição cubana Lucumí, uma vertente afro-religiosa que influenciou os terreiros de candomblé no Brasil.

A Imperatriz Leopoldinense levará para a avenida “Camaleônico”, uma homenagem ao cantor Ney Matogrosso; e quem deve seguir a mesma linha para falar sobre a história de um artista será a Mocidade Independente de Padre Miguel, que apresentará “Rita Lee: A Padroeira da Liberdade”, celebrando a trajetória da cantora.

Já a Unidos de Vila Isabel promete homenagear Heitor dos Prazeres e sua conexão com a cultura africana, com o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África”.

Rainhas de Bateria e Musas

Confirmada em abril, a cantora Iza retorna ao posto de rainha de bateria após três anos na Imperatriz Leopoldinense. Ela foi coroada em 2019 e ocupou o posto de 2020 a 2022, sendo substituída por Maria Mariá, integrante da comunidade da escola. Desta vez, Iza terá tempo para se dedicar ao posto, que ela deixou por conta da agenda atribulada e, depois, da gravidez de sua filha, Nala.

Na União da Ilha do Governador, uma figura famosa também assumiu o posto: Gracyanne Barbosa. O cargo já foi ocupado pela musa fitness em 2018 e 2020; ela foi destaque também no Salgueiro, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Unidos da Tijuca.

Na Unidos de Vila Isabel, a apresentadora Sabrina Sato continua como rainha de bateria da escola. Considerada uma das figuras mais emblemáticas do Carnaval carioca, ela assumiu o posto na Vila Isabel pela primeira vez em 2011, permanecendo até 2019. Depois de um breve intervalo, retornou em 2022 e continua até os dias atuais. Em 2025, Sabrina completou 15 anos de dedicação à escola, sendo confirmada para liderar a bateria “Swingueira de Noel” também no Carnaval de 2026.

A Unidos da Tijuca já provou que tem um grande carinho pela cantora Lexa. Após a artista passar neste ano por problemas de saúde vinculados à gravidez, o que levou ao falecimento da filha, Sofia, ela demonstrou na última quinta-feira (29/5) que está se preparando para retornar. Fora da escola, Lexa compartilhou vídeos mostrando o samba no pé com o coreógrafo Alex Coutinho.

Quanto à escola Acadêmicos do Grande Rio, a novidade pegou todos de surpresa: após a saída de Paolla Oliveira, Virginia Fonseca assumiu o posto de Rainha de Bateria. A informação foi adiantada com exclusividade pelo portal LeoDias neste mês; dias depois, a escola chamou a influenciadora para passar pela coroação oficial do posto. Sua participação no Carnaval carioca chamou a atenção da web, que está ansiosa para vê-la desfilar na Marquês de Sapucaí.

Ordem dos desfiles

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) divulgou em abril a ordem dos desfiles para o Carnaval 2026. A lista ficou a seguinte:

Domingo (15 de fevereiro):

Acadêmicos de Niterói Imperatriz Leopoldinense Portela Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (16 de fevereiro):

Mocidade Independente de Padre Miguel Beija-Flor de Nilópolis Unidos do Viradouro Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro):

Paraíso do Tuiuti Unidos de Vila Isabel Acadêmicos do Grande Rio Acadêmicos do Salgueiro

Os enredos que exaltam figuras icônicas da cultura brasileira e mudanças significativas nas alas e equipes devem modificar o espetáculo na Sapucaí. As demais escolas de samba ainda devem anunciar mais novidades em breve.