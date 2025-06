Carnavale 2025 promete agitar Brasiléia em julho, mas sem atração nacional

Prepare a fantasia, o brilho e o coração, porque vem aí o Carnavale 2025, o maior carnaval fora de época do Acre! A festa está marcada para os dias 4, 5 e 6 de julho e, como sempre, promete movimentar a cidade com muita música, animação e os tradicionais blocos que fazem a alegria do povo.

Mas nem tudo é folia. Este ano, o evento não contará com atrações nacionais, ficando restrito a apresentações regionais e locais. A ausência de nomes de destaque no cenário nacional já vem gerando comentários e certa decepção entre os foliões mais animados, que esperavam aquele “grande show” que costuma ser o ponto alto da programação.

O que chama atenção é que até agora o prefeito Carlinhos do Pelado não apresentou nenhuma justificativa oficial para essa mudança. A falta de explicações tem causado estranhamento, já que o evento sempre foi conhecido por trazer pelo menos uma grande atração para o palco principal.

Apesar disso, a organização afirma que o Carnavale segue firme, valorizando os artistas da terra e reforçando a cultura local. E para quem é da folia, o importante é não deixar o samba morrer mesmo sem estrela nacional, o carnaval fora de época promete ser, mais uma vez, uma explosão de alegria.