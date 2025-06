Carol Castro revela proposta milionária por uma noite: “R$ 10 milhões. Pedi que doasse”

A atriz Carol Castro, atualmente com 41 anos e no ar como Clarice na série Garota do Momento, abriu o jogo sobre situações de assédio e mensagens impróprias que tem recebido em suas redes sociais. Em entrevista à revista Quem, a artista revelou que já chegaram a lhe oferecer R$ 10 milhões por uma noite com ela.

“Já aconteceu de falarem ‘daria 10 milhões para ter uma noite com você’. Respondi: ‘meu amor, pega esse dinheiro e doa, por favor’”, contou Carol, surpresa com a ousadia dos seguidores.

Mesmo com uma equipe que a ajuda a gerenciar os perfis, a atriz explicou que é ela quem curte e responde as mensagens, e por isso se depara com esse tipo de conteúdo.

“Quando entro nas mensagens [inbox], passo por umas que falo ‘meu Deus’. Tem mensagens que nunca vou esquecer. Mas tento lidar de forma leve e divertida, sem dar peso ao assédio.”

“Já perdi trabalho por me posicionar”

Conhecida por se posicionar sobre temas sociais e políticos, Carol também falou sobre as consequências que já enfrentou por não se calar — inclusive, perdendo oportunidades profissionais.

“Já perdi trabalho porque me posicionei contra um desgoverno X. Me senti meio ‘que estranho, né?’, mas tudo bem. Estou com a consciência tranquila, vou dormir feliz.”

Mesmo diante de ataques nas redes, a atriz afirma que não tem medo de críticas e continua firme em suas opiniões.

“Por mais que você seja atacado nas redes, não tem que ter medo. Prefiro focar em coisas melhores.”

