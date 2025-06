A atriz Carolina Dieckmann, que interpreta a personagem Leila na novela Vale Tudo, da TV Globo, participou na manhã desta quarta-feira (11/6) do Encontro, apresentado por Patrícia Poeta, e se emocionou ao lembrar a amiga Preta Gil. A filha de Gilberto Gil está nos Estados Unidos para uma nova fase do seu tratamento contra o câncer.

Pediu orações

Na atração, Carolina Dieckmann chorou e pediu que o público mande orações à amiga. “Hoje a Preta começa um novo momento no tratamento dela lá nos Estados Unidos. Eu queria pedir pra todo mundo que gosta da Preta, pra botar aquela força, aquela energia, aquela oração, seja no que você acredita. A gente tá muito confiante. Hoje eu tô chorona”, se emocionou a atriz.

A cantora Preta Gil começou nesta terça-feira (10/6) uma nova etapa de seu tratamento contra o câncer, iniciado em janeiro de 2023. A artista está nos Estados Unidos e realizou uma série de avaliações médicas. A ideia é integrar grupos de terapias experimentais e inovadoras na sua batalha contra a doença.

A cantora confirmou que foi aprovada para os procedimentos em Washington e expressou seu otimismo. “Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam”, declarou a artista em suas redes sociais recentemente.

Nova etapa

Este novo tratamento, que integra uma pesquisa clínica na capital dos EUA, sucede uma complexa cirurgia de 21 horas pela qual Preta Gil foi submetida em dezembro do ano passado. Na ocasião, a cantora teve seis tumores removidos, além de ter passado por uma peritonectomia e quimioterapia intraperitoneal, com a retirada de parte de seu aparelho digestivo e sistema linfático.

Em março deste ano, durante sua participação no Domingão com Huck, da Globo, ela deu detalhes do novo tratamento. “Então a gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil”, explicou.