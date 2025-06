Carolina Dieckmann revela truque para contracenar com João Vicente de Castro

A atriz Carolina Dieckmann mostrou os bastidores da novela das nove da Globo, “Vale Tudo”, e revelou, por meio de uma foto publicada em seu perfil no Instagram, como faz para contracenar ao lado do colega João Vicente de Castro. Na trama, sua personagem, Leila, viveu um breve romance com Renato, interpretado por João, mas a diferença de altura entre os dois precisou ser corrigida com um “truque” cenográfico.

A artista possui apenas 1,62m de altura, já o ator mede 1,85m. Dessa forma, Carolina precisa utilizar de uma plataforma chamada de 3T (três tabela), para facilitar o enquadramento da câmera.

No registro compartilhado pela atriz, ela aparece em cima do caixote de madeira, além de utilizar uma sandália de plataforma bem alta, mas ainda assim, fica mais baixa que o colega de cena.

O recurso é uma plataforma de madeira que permite ser ajustada em até três níveis de altura com medidas padronizadas em 20 cm x 30 cm x 50cm. O objeto é utilizado frequentemente em produções audiovisuais e possui mais de 100 anos de criação. Comumente utilizado no set de filmagem, foi apelidado carinhosamente de “velhinho que nunca sai de moda”.