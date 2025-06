Carolina Ferraz confronta Regina Duarte após briga por política

Carolina Ferraz reencontrou Regina Duarte após um intervalo de cinco anos, marcados por um episódio de desavença política. O desentendimento ocorreu quando Regina assumiu a Secretaria de Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro e, em um gesto de apoio, compartilhou uma montagem nas redes sociais com fotos de artistas que teriam se alinhado ao governo.

Entre as imagens, estava uma foto de Carolina, o que gerou surpresa e desconforto. O mal-entendido resultou em um distanciamento entre as duas.

Ao ver sua foto usada sem autorização, Carolina mandou um áudio para Regina que viralizou nas redes sociais. No reencontro, que aconteceu no Domingo Espetacular, a apresentadora falou à atriz: “[Você] estava dando a entender que eu estava apoiando o governo do Bolsonaro e eu, na verdade, te mandei uma mensagem te desejando sorte no cargo que você estava assumindo e que você fizesse a diferença”.

Regina Duarte e Carolina Ferraz.

Regina Duarte

Carolina Ferraz

Carolina Ferraz

“Você chegou a ouvir meu áudio em algum momento?”. Regina respondeu: “As meninas [da minha equipe] comentaram comigo que tinha havido esse acontecimento entre nós. Eu não lembrava absolutamente de nada. Eu não lembro disso. Eu falei alguma coisa? Eu me pronunciei?”. A apresentadora falou à artista que ela não se manifestou: “Mandei [mensagem] pra você no seu telefone. Seu telefone é o mesmo ainda?”. Regina respondeu que continua com o mesmo número e Carolina disse que ela também.

Na sequência, a apresentadora perguntou se Regina ainda sente vontade de se envolver com política e a atriz confessou: “Nunca houve essa vontade. Eu sou muito curiosa. Falei: ‘Por que eu vou desperdiçar a oportunidade de entrar no Palácio dos Podres desse país?’. Fiquei muito entusiasmada sem o menor preparo para ocupar aquele cargo”.