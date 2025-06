Carreta carregada sai da pista e tomba na BR‑364, no interior do Acre; VÍDEO

Um trecho da BR‑364, nas proximidades das comunidades Tauari e Gregório, zona rural de Tarauacá (AC), registrou na noite de terça-feira (17) o tombamento de uma carreta. O veículo saiu da pista e virou à margem da rodovia. Quando moradores e equipes de apoio chegaram ao local, o motorista não foi encontrado e segue desaparecido. Apesar do incidente, não houve feridos e o tráfego foi mantido sem interrupções.

Condições críticas da BR‑364

A rodovia que liga Rio Branco ao Vale do Juruá, incluindo Cruzeiro do Sul, está em estado crônico de deterioração:

•Em maio, vídeos nas redes sociais revelaram buracos profundos e longas travessias que podem levar até 16 horas, quase o dobro do tempo anterior.

•Em junho, o deputado Nicolau Júnior classificou a via como “em estado crítico” após vistoria em Cruzeiro do Sul.

•Ainda em junho, uma carreta cruzada sobre a pista no rio Liberdade bloqueou a rodovia, gerando retenção de veículos nos dois sentidos.

Em fevereiro, o rompimento de trecho em Tarauacá provocou o isolamento de quatro cidades, suspendendo viagens de ônibus e impactando o transporte de mercadorias.

O tombamento desta terça se soma a uma série de graves acidentes recentes na mesma rodovia:

•Em maio, uma colisão entre carreta e caminhão da Secretaria de Agricultura deixou o motorista retido nas ferragens e gravemente ferido, ainda no entorno de Tarauacá.

•Em abril, um motorista perdeu a vida ao capotar próximo à ponte do Rio Jurupani, em trecho entre Feijó e Tarauacá.

Investimentos programados e expectativas

Desde junho, representantes do governo, DNIT e políticos locais firmaram um acordo para reconstrução da BR‑364. O DNIT planeja aplicar macadame hidráulico em cerca de 400 km entre Sena Madureira e Rio Branco, com orçamentos bilionários, para corrigir falhas estruturais e erosões crônicas.

No entanto, ações paliativas como tapagem de buracos, sinalização e instalação de lombadas têm sido adotadas com atraso e se mostram insuficientes.

O acidente com a carreta sem motorista ressalta os riscos constantes na BR‑364, uma via vital para o Acre e vulnerável a erosões, buracos e falhas de tráfego. Tais eventos reforçam a urgência de intervenções robustas e continuidade nos investimentos previstos. Enquanto isso, a população convive diariamente com uma estrada crítica, palco de incidentes frequentes que comprometem segurança e desenvolvimento.

Ao manter o tráfego aberto após o tombamento de ontem, as autoridades evitaram bloqueios, mas não escapam do discurso de que a BR‑364 “pede socorro” e as promessas de reforma ainda demoram a se concretizar.