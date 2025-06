Carreta tomba na BR‑364 próximo a Feijó; cena é registrada por motorista

Na tarde desta quinta-feira, 19 de junho, uma carreta tombou na BR‑364, no trecho próximo a Feijó, sentido Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Um motorista que passava pelo local registrou o momento em vídeo, no qual é possível ver o veículo de carga tombado às margens da rodovia. Apesar do susto, ainda não há informações sobre vítimas ou danos à carga.

Na quarta-feira, dia 11, uma carreta carregada de combustível ficou atravessada entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá, na altura do Rio Liberdade, bloqueando o tráfego por horas. Só foi removida no dia seguinte, após uma operação demorada da equipe do DNIT e transbordo do combustível.

Não se tratam de eventos isolados: as ocorrências ao longo da semana expõem um mesmo problema, a precariedade da infraestrutura da BR‑364, aumentando a frequência de tombamentos, bloqueios e incêndios. Entre 11 e 19 de junho, já foram registrados pelo três essa semana.

A soma desses episódios reforça que a rodovia, vital para a conexão do Vale do Juruá com o restante do Acre, está em situação crítica. Isso coincide com alertas de autoridades e motoristas quanto ao risco crescente de vítimas e danos materiais, pavimentação deteriorada e sinalização deficiente seguem como fatores agravantes.

O tombamento desta quinta-feira se soma a uma sequência preocupante de acidentes e incidentes na BR‑364. A recorrência dos eventos demonstra que a rodovia, com sua infraestrutura deteriorada, segue sendo ambiente propício a novas tragédias. A autoridades, especialmente o DNIT, prefeitos e deputados, enfrentam pressão crescente por respostas concretas, obras que contraponham o risco ao transporte seguro de pessoas e cargas na região.