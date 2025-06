Carro atravessa entrada de laboratório após acidente no interior do Acre

Um acidente inusitado chamou a atenção de moradores e transeuntes na manhã desta terça-feira (24), em Cruzeiro do Sul. O motorista Francisco Istaine Souza Nascimento, de 33 anos, perdeu o controle do carro e invadiu a entrada de um laboratório localizado na Avenida 15 de Novembro, uma das principais vias da cidade.

Com o impacto, a porta de vidro do estabelecimento foi totalmente destruída. Apesar do susto e dos danos materiais, não há registro de feridos até o momento.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação para esclarecer o que levou o condutor a perder o controle do veículo.