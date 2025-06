carta-aos-meus-filhos-sobre-animais-perigosos,-e-o-que-fazer

Luanda, 27 de agosto de 1991. Meus filhos: conversei, hoje, longamente com um homem experiente em lidar com animais. Ele me disse que a onça é o animal mais perigoso que existe. Mais perigoso do que o leão, o leopardo, o elefante, qualquer outro.

Não se tem muito o que fazer diante de uma onça. Se der tempo, a pessoa deve correr e tentar subir em uma árvore muito alta. Um homem forte é capaz de matar uma onça com um murro se acertá-la na cabeça entre os olhos. Esse é o ponto fraco da onça.

O homem me disse que o leão é um animal covarde. Diante de um leão, a pessoa deve ficar parada, sem se mover de jeito nenhum. O leão não fará nada e irá embora. Mas, se a pessoa correr, ele a ataca.

Bem, mas se o leão for embora, preparem-se. Porque, na verdade, ele foi apenas se esconder para mais adiante atacar a pessoa de surpresa. Nesse caso, o melhor é a pessoa voltar pelo mesmo caminho que estava indo, e com muito cuidado.

A leoa, mulher do leão, é perigosíssima. Ela ataca mesmo que a pessoa fique parada. Se a leoa estiver acompanhada de filhotes, aí o ataque é certo. O jeito é a pessoa atacada tentar correr e subir em uma árvore, a mais alta possível.

Se a leoa estiver acompanhada do leão, ela atacará, o leão, não. Por isso, diante de um casal, se a pessoa tiver uma arma, deve atirar na leoa. Se atirar no leão, a leoa atacará e a morte será inevitável.

Também não se tem muito o que fazer diante de um rinoceronte. A saída é correr e subir em uma árvore alta. Alta e muito forte. Porque se a árvore for fraca, o rinoceronte a derrubará.

Na fuga, a pessoa deve correr na direção de árvores caídas, de obstáculos que possam pular. O rinoceronte terá dificuldades para ultrapassar os obstáculos. Vai tentar contorná-los e perderá tempo.

Quanto ao elefante, disse o homem que ele é um animal pouco inteligente. Diante de um elefante, a pessoa deve parar e não fazer movimentos. Assim, dificilmente será atacada. O elefante só fará isso se a pessoa correr ou se ele estiver acompanhado de filhotes.

Para fugir de um elefante, a pessoa deve correr em ziguezague. Vocês sabem o que é isso, não sabem? Ao correr em ziguezague, a pessoa deve fazer curvas para a esquerda o tempo todo. O elefante é um animal que tem dificuldades de fazer curvas para a esquerda.

Existe outra forma de enganar um elefante: a pessoa deve descobrir para que lado o vento sopra mais forte. Como descobrir?

Basta que pegue um pouco de terra, levante a mão o mais alto que puder e solte a terra. Ela será empurrada pelo vento para algum lado. Significa que o vento está soprando para aquele lado. A pessoa então poderá, se quiser, chegar pertinho do elefante desde que avance no sentido contrário ao vento.

O elefante não perceberá a aproximação da pessoa. A não ser que ele a tenha visto antes. Entenderam? Ou a parte do elefante ficou um tanto confusa?

Espero que nunca vocês encontrem pela frente uma onça, um leão, um rinoceronte ou um elefante, a não ser em jardim zoológico. Mas se encontrarem, já sabem o que fazer.

[À época, André tinha 12 anos, Gustavo 10 e Sofia 7. O tal homem experiente em lidar com animais era o general Kundy Payama, governador de Luanda. Escrevo para meus filhos desde antes de eles nascerem.]

