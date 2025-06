Carta psicografada de Ricardo Boechat traz confissão surpreendente

Ricardo Boechat marcou o jornalismo brasileiro e era sinônimo de competência. Na Band, em seus últimos anos, ele levou informação com confiabilidade e profissionalismo.

Mas, sua bela carreira foi interrompida por uma tragédia. O helicóptero em que ele estava caiu em 2019 e acidente foi fatal. O jornalista morreu aos 69 anos, para a tristeza de todos.

Contudo, anos depois de sua partida, suposta carta psicografada trouxe uma revelação e também uma confissão sobre sua passagem. O recado foi de arrepiar.

O time de especialistas em espiritualidade do TV Foco, a partir de informações coletadas do canal Tinta da Espiritualidade, do YouTube, comenta os detalhes dessa mensagem do jornalista.

CARTA PSICOGRAFADA DE RICARDO BOECHAT

Boechat trouce uma revelação;

Ele não acreditava em Deus;

Mas, na suposta carta, descobre um novo mundo;

Além disso, teve ainda uma confissão.

A REVELAÇÃO DE BOECHAT

Por ser ateu, Ricardo Boechat não acreditava na vida após a morte. Mas, ele alegou na carta psicografada, que após a sua morte encontrou um lugar que jamais imaginava ser possível existir.