Casa do “assassino do Twitter” tinha cabeças e ossos das vítimas; entenda

Nota: O texto abaixo contém temas que podem ser sensíveis ao público. Recomenda-se discrição. Você pode procurar ajuda no Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação).

O Japão executou um homem apelidado de “assassino do Twitter”, que foi condenado pelo homicídio e desmembramento de nove pessoas, a maioria mulheres.

Essa é a primeira vez que o país usa a pena de morte em quase três anos.

Takahiro Shiraishi, de 34 anos, foi enforcado nesta sexta-feira (27) na Casa de Detenção de Tóquio. Ele foi condenado à morte em 2020 depois de se declarar culpado pelos nove assassinatos.

Como o “assassino do Twitter” escolhia as vítimas

Shiraishi foi preso em outubro de 2017 depois que a polícia revistou a casa dele na cidade de Zama, na província de Kanagawa, nos arredores de Tóquio, para investigar o desaparecimento de uma mulher de 23 anos que havia expressado pensamentos suicidas nas redes sociais, incluindo o Twitter, agora conhecido como X.

Três caixas térmicas e cinco contêineres foram encontrados no quarto de Shiraishi, contendo cabeças e ossos humanos com a carne raspada, informou na época a TV Asahi, afiliada da CNN, citando fontes policiais.

O caso gerou grande repercussão no país durante anos e levantou preocupações sobre o uso das redes sociais.

As nove vítimas tinham entre 15 e 26 anos, segundo a emissora pública japonesa NHK e a TV Asahi, que citaram como fonte processos judiciais.

As vítimas postaram online que queriam tirar a própria vida, e foram posteriormente contatadas por Shiraishi através das redes.

Usando um nome que pode ser traduzido livremente como “carrasco”, Shiraishi convidava as pessoas para seu apartamento na cidade de Zama, prometendo ajudá-las a morrer, informou a agência de notícias Jiji, citando a acusação.

Shiraishi se declarou culpado de assassinar as vítimas, dizendo no tribunal que as matou para satisfazer os próprios desejos sexuais, relataram a NHK e a TV Asahi.

Ele foi considerado culpado em dezembro de 2020 por assassinar, estuprar e desmembrar as nove vítimas e guardar seus corpos em seu apartamento.

O advogado de Shiraishi recorreu da decisão para o Tribunal Superior de Tóquio, mas posteriormente retirou o recurso e a sentença foi finalizada, informou a NHK.