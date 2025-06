Casal confunde cola com lubrificante íntimo e acaba colado após relação sexual; ASSISTA

Um caso inusitado viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (18). Um casal precisou ser socorrido e levado ao hospital após confundir um tubo de cola industrial com lubrificante íntimo durante uma relação sexual, o que resultou em ambos ficando colados pelas partes íntimas.

Imagens que circulam na internet mostram o momento do resgate. O casal aparece completamente nu, deitado na cama, visivelmente em dor e constrangimento. Pessoas presentes no local tentam ajudá-los, cobrindo-os com panos antes de colocá-los em uma caminhonete para serem levados a uma unidade de saúde. Durante o vídeo, é possível ouvir risadas de quem presencia a cena.

Segundo informações preliminares, a confusão teria ocorrido porque as embalagens da cola e do lubrificante eram semelhantes. Apesar do susto e do desconforto, o casal — que não teve a identidade divulgada — foi atendido no hospital e passa bem.