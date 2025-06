Casal de pastores da Assembleia de Deus é executado a tiros em assentamento rural

A Polícia Civil do Tocantins investiga o assassinato de dois pastores evangélicos ocorrido na noite da última terça-feira (17), no assentamento Pericatu, zona rural de Pium, na região oeste do estado. Francilene de Sousa Reis e Silva, de 42 anos, e Dorvalino das Dores da Silva, de 63, foram mortos a tiros dentro da própria casa.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h. Os corpos do casal foram encontrados pelo próprio filho, que, junto com vizinhos, tentou prestar socorro. Equipes de saúde foram acionadas, mas constataram os óbitos ainda no local.

Francilene e Dorvalino eram dirigentes da igreja Assembleia de Deus Madureira em Pium, onde atuavam há cerca de 25 anos. De acordo com o pastor Jonas Figueiredo, da mesma congregação, ambos eram conhecidos e respeitados por toda a comunidade local.

Testemunhas contaram à polícia que um homem em uma motocicleta foi visto próximo à residência momentos antes do crime. Ele teria parado a cerca de 30 metros da casa, se aproximado correndo, efetuado os disparos e fugido em seguida na moto. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

O caso está sendo investigado pela 57ª Delegacia de Polícia de Pium, com apoio da 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso do Tocantins. A principal linha de investigação considera a hipótese de execução, embora outras possibilidades não estejam descartadas, segundo o delegado José Lucas Melo.

O velório das vítimas foi realizado na quarta-feira (18), em uma igreja local. O sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (19), no cemitério municipal de Pium.