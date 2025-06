Casal é flagrado tendo relações sexuais em igreja evangelica de Rio Branco; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (11), mostra um casal tendo relações sexuais explicitamente em frente a uma igreja evangélica localizada no Conjunto Mariana, na estrada Dias Martins, em Rio Branco.

De acordo com as imagens gravadas por um homem em um automóvel, o ato contínuo mesmo após o autor gritar com os apaixonados.

Ele ainda comentou “Pai, perdoa”, na publicação que chamou atenção na Web. O casal não foi identificado até ao momento, que aparenta ser pessoas em situação de rua.

Veja o vídeo: