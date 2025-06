Casal é preso por tráfico de drogas no Bairro Quinze, em Rio Branco

Na noite deste domingo (1º), policiais militares do 2º Batalhão da PM do Acre prenderam um casal por envolvimento com o tráfico de drogas, no Bairro Quinze, em Rio Branco. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência já conhecida pela prática criminosa.

Ao chegar ao local, os policiais abordaram um homem que demonstrou nervosismo excessivo. Apesar de não encontrarem nada de ilícito com ele durante a revista, uma consulta ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelou um mandado de prisão em aberto. Em seguida, a equipe realizou buscas no entorno do imóvel e encontrou um recipiente contendo 11 porções de skank, duas porções de cocaína, uma porção de pasta base, uma balança de precisão e uma colher com resquícios de droga.

Diante das provas, a mulher responsável pela casa foi presa em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o homem foi detido em cumprimento ao mandado judicial. O casal foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça.