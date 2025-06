Casal fica ferido após colisão em avenida movimentada no interior do Acre

Na noite desta quarta-feira 4), um acidente de trânsito mobilizou equipes de socorro em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A colisão, registrada na Avenida Coronel Mâncio Lima, na ladeira da AABB, envolveu um carro e uma motocicleta.

Na moto estava um casal, que ficou ferido e precisou de atendimento imediato. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do município. Segundo informações repassadas pela equipe de socorro, ambos estavam em estado estável.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Uma equipe do policiamento de trânsito foi chamada e esteve no local para realizar os levantamentos iniciais e apurar as circunstâncias da colisão. O caso segue sob investigação.