Casal mantém viva a tradição da confecção dos tapetes de Corpus Christi há 15 anos em Rio Branco

A celebração de Corpus Christi em Rio Branco carrega histórias de fé, amor e dedicação. Uma delas é do casal Kellen Duarte e Sheridan Duarte, que há 15 anos se dedica, de forma voluntária, à confecção dos tradicionais tapetes da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro da capital.

Integrantes do Encontro de Casais com Cristo (ECC), eles começaram essa missão em 2010, logo após participarem do décimo Encontro de Casais com Cristo (ECC), da catedral, realizado em 2009. Desde então, todos os anos, estão à frente da organização e montagem dos tapetes que embelezam o percurso da procissão, levando fé e espiritualidade às ruas.

“Eu e o meu esposo somos lideranças do ECC e ficamos responsáveis pela montagem dos tapetes. Já já estaremos iniciando a colocação deles nas ruas, com os símbolos que nos remetem à Eucaristia, que nos remetem a Jesus Eucarístico. E vai ser, com certeza, mais um Corpus Christi muito especial”, conta Kellen, enquanto acompanhava os preparativos na manhã desta quinta-feira (19).

Para ela, o trabalho vai além de uma tradição. É um verdadeiro exercício de fé, serviço e gratidão.

“A gente se renova. Primeiro, pelo serviço que Ele nos ensinou, a sermos pessoas que colocam nossos dons a serviço. E também pela gratificação que é ver esses simbolismos nas imagens, isso nos transforma, mexe com o nosso coração e nos dá força para continuar nesta caminhada, servindo, ajudando, sendo exemplo, cooperando com os nossos irmãos que mais precisam”, afirma.

Neste ano, a confecção dos tapetes começou logo nas primeiras horas da manhã. O trajeto é feito de pó de serra colorido, que se estende da saída do estacionamento da Catedral. Depois desse trecho, os fiéis utilizam TNT até a entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A Missa Solene de Corpus Christi será celebrada às 17h. Logo após, às 18h, os fiéis seguem em procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do Centro de Rio Branco.

