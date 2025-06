Casal que roubou R$ 3 milhões em cargas no Paraná é preso no Entorno

Um casal integrante de um grupo especializado em roubos de cargas no Paraná (PR) foi preso nesta terça-feira (10/6) por policiais civis da Delegacia Municipal de Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal.

A investigação que levou à operação policial foi conduzida pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e teve início em 14 de maio deste ano, após a descoberta de um roubo registrado em outubro de 2024, em Campina Grande do Sul (PR).

Na ocasião, a polícia apurou que o próprio motorista do caminhão havia participado do crime. Ele teria sido aliciado pelos criminosos e registrado um falso assalto.

Investigação

Os investigadores revelaram que, no total, os criminosos roubaram 12 caminhões de carga na BR-116, entre o Paraná e São Paulo, causando um prejuízo de mais de R$ 3 milhões a diversos empresários.

Em 14 de maio, a Polícia Civil cumpriu 27 mandados judiciais, sendo 12 de prisão e 15 de busca e apreensão.