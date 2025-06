Casamento coletivo em Cruzeiro do Sul está com inscrições abertas até esta sexta-feira

O Projeto Cidadão abriu nesta segunda-feira (16), as inscrições para o casamento coletivo que será realizado durante a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, em julho.

Os casais que sonham em oficializar a união no civil tem até essa sexta-feira (20), para se inscrever na Praça João Pessoa, nº 300, das 8h às 14h. A iniciativa é realizada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com apoio da prefeitura e do Cartório de Protesto municipal.

A cerimônia está agendada para o dia 6 de julho, às 17h, na Arena do Juruá, integrando a programação dos 30 anos do Projeto Cidadão.

Para participar, os interessados devem apresentar a documentação necessária, conforme a situação civil a seguir:

• Solteiros: certidão de nascimento sem rasuras, RG, CPF e comprovante de endereço;

• Divorciados: certidão de casamento com averbação do divórcio, parte da sentença que trata da partilha de bens, RG, CPF e comprovante de endereço;

• Menores entre 16 e 18 anos: os pais devem estar presentes com os documentos. Em caso de falecimento, é exigida a certidão de óbito. Na ausência dos responsáveis, é necessária autorização por escrito do tutor legal.

Todas as certidões precisam estar atualizadas, com emissão nos últimos seis meses. A realização visa facilitar o acesso ao casamento civil para casais que enfrentam dificuldades financeiras ou logísticas para arcar com os custos e a organização de um casamento tradicional.