Casas de massagem que unem terapia, prazer e relaxamento viram sucesso em Rio Branco

Em meio à rotina acelerada e ao aumento de transtornos como ansiedade e estresse, muitas pessoas têm buscado novas formas de se reconectar com o corpo e a mente. Em Rio Branco, esse movimento tem impulsionado o crescimento de clínicas e espaços que oferecem massagens terapêuticas e sensoriais.

A reportagem do ContilNet visitou a clínica Espaço Vida, para conversar a proprietária que há um ano e quatro meses atua no segmento e tem recebido clientes interessados em terapias alternativas.

Com um atendimento que preza pelo sigilo e pela confiança, a clínica é dirigida por uma massoterapeuta que preferiu não se identificar, justamente para preservar o ambiente seguro e acolhedor do local. Segundo ela, a procura tem crescido entre pessoas de todas as idades e gêneros. “Hoje, nosso público é dividido entre 60% homens e 40% mulheres. Temos, inclusive, muitos casais que buscam novas experiências para apimentar o relacionamento”, explica.

A clínica oferece uma variedade de técnicas voltadas para o relaxamento físico e emocional, com limites claros e respeito mútuo. “Deixamos sempre estabelecido até onde o cliente pode tocar a terapeuta. Não realizamos massagens sexuais. Nosso foco é o bem-estar e o autoconhecimento”, ressalta a proprietária.

Entre os serviços ofertados, destaca-se a massagem relaxante, indicada especialmente para pessoas que enfrentam dores musculares, estresse e ansiedade. A técnica é bastante popular entre aqueles que praticam musculação ou realizam atividades físicas intensas, pois contribui para o alívio de tensões.

Já a massagem corpo a corpo chama atenção pelo diferencial no método. Nessa prática, além das mãos, a terapeuta utiliza braços, , pernas, coxas e seios para aplicar os movimentos sobre o corpo do cliente. O foco está no contato corporal intenso, promovendo relaxamento profundo, estimulação da circulação sanguínea e sensação de bem-estar por meio do toque contínuo e da conexão física.

A massagem tântrica, por sua vez, é uma técnica sensitiva e delicada, realizada com toques leves da ponta dos dedos. O objetivo é despertar sensações únicas, favorecendo o autoconhecimento e a conexão com o próprio corpo. Entre os principais benefícios estão a melhora da sexualidade e da autoestima, alívio de dores e estresse, auxílio no tratamento de disfunções como o vaginismo e a ejaculação precoce, além da melhora da qualidade do sono e da conexão íntima.

Apesar da crescente procura, as profissionais ainda enfrentam preconceito e julgamentos sobre o trabalho que realizam. “Muita gente ainda confunde o que fazemos com outro tipo de serviço. Por isso, preferimos manter nossa identidade em sigilo, para preservar o espaço como um ambiente seguro para todos”, comenta a proprietária.

Ela defende que o tabu está mais na mente de quem ainda não se permitiu experimentar esse tipo de cuidado. “As pessoas que pensam assim precisam se abrir para novas sensações, se permitir viver experiências diferentes. O nosso trabalho é sério e traz benefícios reais para o corpo e para a mente.”

Os atendimentos variam conforme o tempo escolhido pelo cliente. Uma sessão de 40 minutos custa atualmente R$ 350. “Trabalhamos com sessões de 40 minutos, 1 hora ou até 1 hora e meia. O tempo é adaptado ao que o cliente busca naquele momento”, conta a terapeuta.

Para saber mais, a clínica mantém um perfil no Instagram com informações sobre os serviços: @espacovida_1.

Assista o vídeo: