Caso Adalberto Júnior: laudo aponta relação sexual antes da morte e pode mudar rumo da investigação

O assassinato do empresário Adalberto Amarilio Júnior, um dos casos mais chocantes do país nos últimos tempos, ganhou novos desdobramentos. De acordo com informações divulgadas pelo SBT Brasil e repercutidas pelo portal Contigo!, laudos da Polícia Técnico-Científica indicam que o empresário teve relações sexuais antes de ser morto.

Um dos documentos obtidos com exclusividade refere-se ao exame de PSA (Antígeno Prostático Específico), proteína produzida pela próstata e normalmente presente no sêmen. A substância foi detectada na região genital da vítima, que foi encontrada sem calça e sem sapatos, dentro de um buraco de obra no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Agora, peritos buscam extrair material genético do fluido para tentar identificar se o DNA pertence ao próprio empresário ou a outra pessoa, o que pode apontar um suspeito e abrir nova linha de investigação.

Os laudos também sugerem que a morte de Adalberto ocorreu por asfixia, possivelmente por compressão no tórax ou no pescoço. A ausência de vestimentas inferiores e o contexto em que o corpo foi encontrado levantam a hipótese de que o crime possa ter tido motivação sexual.

Adalberto Júnior era dono de uma rede de óticas com unidades em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, e era casado com Fernanda Dândalo.

Por Redação ContilNet | Com informações do portal Contigo!