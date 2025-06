Caso Joyce: irmã revela que mãe da vítima perdeu os dentes e teve cabelo queimado por ex-marido

Acontece nesta segunda-feira (16), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a audiência pública que debate o Caso Joyce Araújo. A acreana foi vítima de estelionato emocional por parte de seu ex-namorado, o mineiro Thiago Borges.

A audiência é uma proposta da deputada Michelle Melo e conta com a presença de diversas autoridades, além de representantes da Secretaria da Mulher (Semulher) e do Ministério Público do Acre (MPAC).

VEJA MAIS: Caso Joyce: deputada propõe audiência na Aleac e diz que houve falhas do poder público

A primeira pessoa a falar no evento foi a irmã de Joyce, Jaqueline Sousa. Emocionada, ela lembrou que a mãe das duas sofreu violência doméstica por muitos anos. O discurso chocou os presentes.

“Até os meus 8 anos, tenho viva a memória do que minha mãe passou. É um pouco difícil falar sobre isso. Expondo aqui: minha mãe perdeu todos os dentes. Aliás, minha mãe tem apenas um dente. Meu pai jogou uma marreta nela. Minha mãe foi jogada de uma escada, e eu vi. Minha mãe tinha um cabelo longo, e meu pai ateou fogo no cabelo dela. Ela nunca mais teve cabelo comprido”, relatou.

“Mas eu amei meu pai até ele falecer. Meu pai teve um outro casamento, mais três filhos. Essa mesma mulher passou pela mesma situação de violência doméstica. Ele se casou novamente, e nesse terceiro relacionamento, a mulher também passou por isso”, acrescentou.

CONFIRA TAMBÉM: Caso Joyce é acompanhado pelo Ministério das Mulheres e órgãos fazem estudo jurídico

Por fim, Jaqueline falou sobre a importância de discutir os tipos de violência contra mulheres , especialmente o Caso Joyce.

“Em que culturas estamos inseridos? Essa conversa é muito difícil para mim. Estou trazendo isso para que possamos discutir e promover o debate sobre uma cultura que já está enraizada há séculos — e como podemos mudar isso. Qual a reflexão que nós, mulheres, fazemos em relação a isso?”, finalizou.

Entenda o Caso Joyce Araújo

Joyce Araújo, jovem acreana, ganhou repercussão nacional após relatar ter sido vítima de estelionato emocional praticado por seu ex-namorado, o mineiro Thiago Borges. Segundo a denúncia, durante o relacionamento, o homem teria manipulado emocionalmente a vítima, utilizado sua confiança para obter vantagens financeiras e causado danos psicológicos significativos.

Joyce tornou pública a história por meio das redes sociais, o que gerou grande comoção e abriu o debate sobre esse tipo de violência, ainda pouco discutida juridicamente no Brasil.