Caso Luana: após confessar feminicídio, homem tem prisão preventiva decretada pela Justiça

José Rodrigues de Oliveira, de 54 anos, teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia realizada no sábado (14), em Senador Guiomard, interior do Acre. Ele é suspeito de matar a ex-mulher Luana Conceição do Rosário, de 45 anos, a facadas. A decisão judicial foi confirmada pelo delegado Rômulo Carvalho, responsável pela investigação.

O crime ocorreu na manhã de sexta-feira (13), quando Luana saiu de casa para comprar pão, no bairro Triunfo. Segundo testemunhas, ela foi surpreendida por Oliveira, que a atacou com golpes de faca.

Imagens de câmeras de segurança de um açougue mostram o momento em que o suspeito desce de uma motocicleta, joga o capacete no chão e desfere os golpes. Após o ataque, ele foge do local. A vítima ainda tentou atravessar a rua, mas caiu na calçada, próximo a um caminhão frigorífico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher chegou a ser levada ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, mas já chegou à unidade sem vida.

As informações foram apuradas e divulgadas pelo g1, com base em entrevistas com autoridades e documentos da investigação.

Policiais do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), com apoio do 4º Batalhão da Polícia Militar e da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), localizaram Oliveira por volta de 12h do mesmo dia, enquanto ele tentava fugir por uma propriedade rural do município. A motocicleta utilizada na fuga foi encontrada na mesma região. As buscas contaram com o uso de drones e equipes especializadas.

Durante interrogatório, o suspeito confessou o crime e alegou ter agido por ciúmes, dizendo que tentava reatar o relacionamento com a vítima, que não aceitava. Segundo o delegado Rômulo Carvalho, Oliveira afirmou que atacou a ex-companheira sem aviso e sem possibilidade de defesa por parte dela.

Antes de ser preso, o suspeito enviou um áudio ao filho pedindo perdão e justificando o crime com acusações contra a vítima. No conteúdo, ele afirma: “Me perdoa, meu filho. Me perdoa o que eu fiz com a tua mãe, tá? Ela estava se desfazendo de nós, meu filho.”

José Rodrigues de Oliveira permanecerá preso por ao menos 90 dias, período em que a Justiça irá reavaliar a manutenção da prisão preventiva.