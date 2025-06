Caso Mércia: Mizael Bispo processa irmão da vítima, juíza e até Datena

Condenado a 22 anos e 8 meses pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima, o ex-policial militar Mizael Bispo de Souza tem se dedicado a uma rotina intensa nos tribunais desde que passou ao regime aberto em 2023. O agora ex-detento vem acionando desafetos na Justiça por declarações públicas que, segundo ele, ferem sua honra.

Em abril de 2024, Mizael entrou com um processo contra o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), irmão da vítima, alegando calúnia. O parlamentar havia declarado que Mizael estaria advogando ilegalmente e mantendo um relacionamento com uma mulher casada. Márcio sustentou que as acusações vieram de denúncias de advogados. A mulher negou qualquer envolvimento afetivo, descrevendo a relação como uma amizade de longa data.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) confirmou a exclusão de Mizael de seus quadros em 2023, o que impede sua atuação como advogado. A Justiça negou o pedido de Mizael para que Márcio fosse proibido de citá-lo na imprensa, com base no direito à liberdade de expressão.

