Cátia Fonseca se pronuncia sobre saída da Band. Leia!

Cátia Fonseca se pronunciou sobre a sua saída da Band após sete anos. Como a coluna Fábia Oliveira já havia revelado, com exclusividade, a apresentadora comunicou seu desligamento da emissora nesta quarta-feira (11/6).

Fontes revelaram que a relação entre Cátia e o canal já vinha enfrentando desgastes nos bastidores. Em respeito ao público que a acompanha há décadas e à sua trajetória na televisão brasileira, a comandante do Melhor da Tarde decidiu encerrar o ciclo. Segundo apurou esta coluna, o clima nos bastidores azedou de vez após o descumprimento de cláusulas contratuais, além da falta de estrutura para o programa, o que teria sido o estopim para a decisão de desligamento.

O pronunciamento de Cátia Fonseca

Através de um texto, Cátia Fonseca falou sobre o encerramento do ciclo com o canal. No texto, a apresentadora destacou que “relações só se sustentam com respeito e prioridade” e “quando um desses pilares se rompe, é preciso repensar, redirecionar, e abrir espaço para o novo”.

Cátia ainda agradeceu os anos de caminhada e pontuou que essa não é uma despedida de quem sempre a acompanhou, mas um recomeço.

Leia o texto completo:

“Com carinho e verdade, encerro um ciclo. São mais de 30 anos de uma trajetória construída com algo que sempre foi o meu norte: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o começo — levar alegria, leveza e um bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto carinho.

Hoje, com o coração sereno, digo que é hora de fechar um capítulo importante da minha história. Foram anos de dedicação, entrega, respeito e verdade. Tudo o que fiz foi com alma, com brilho nos olhos, com a certeza de que estava onde precisava estar. Mas a vida se move, e quando sentimos que o caminho já não vibra com a mesma sintonia, é preciso coragem para dizer: é tempo de seguir.

Relações duram quando há respeito, verdade e prioridade mútua. E quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar.

Meu agradecimento mais profundo vai para Johnny Saad, Caio Carvalho, André Aguera, Antônio Zimmerli, às equipes de maquiagem, figurino, técnica — que embarcaram nas nossas loucuras com tanto profissionalismo e carinho — e aos parceiros de conteúdo que confiaram em ideias, sonhos e possibilidades. A cada um que, de alguma forma, somou nessa história: meu muito obrigada.

Como boa aquariana, acredito que recomeçar não é um fim — é voo. E agora, mais do que nunca, quero voar com liberdade, criatividade e com toda a bagagem de quem ama o que faz e conhece a televisão não só por profissão, mas por paixão.

Essa não é uma despedida. É um novo começo. Um novo jeito de estar com você. Continuo aqui, agora também como produtora de conteúdo, com alma leve e coração cheio de ideias.

Porque o futuro é de quem tem coragem de abrir espaço pro novo — e eu estou pronta.

Obrigada por cada palavra, cada gesto, cada olhar de carinho. Seguimos juntos. Sempre.

Com muito amor,

Catia Fonseca”.