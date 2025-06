Cavalgada da Expoacre Juruá 2025 muda data para sábado em celebração aos 20 anos; saiba mais

Em clima de tradição e festa, a 20ª edição da Expoacre Juruá, que será realizada de 1º a 6 de julho em Cruzeiro do Sul, promete movimentar ainda mais a região e a tradicional cavalgada ganha formato especial neste ano. De acordo com Rafinha Cavalcante, porta-voz da organização e influenciador digital, a cavalgada chega com novidades e ajustes pensados para melhorar a experiência de participantes, animais e público.

A grande mudança deste ano está na data: a cavalgada será realizada no sábado, atendendo a um pedido do governador, ao invés do tradicional domingo. O percurso, que terá largada na COHAB, seguirá até a Arena do Juruá, onde acontecerá uma grande celebração ao final, com música, comidas e bebidas, incluindo café, água, tequila e cachaça para os inscritos com a camisa oficial, que custa R$ 100 cada , itens inclusos , segundo Rafinha.

A organização busca superar a média habitual de 10 a 15 mil pessoas, com o entusiasmo reforçado pelo marco dos 20 anos de história da Expoacre Juruá. “A gente quer o maior público possível”, afirma o porta-voz.

A cavalgada seguirá permitindo a participação de cavalos e quadriciclos, mas com regras claras para garantir segurança e bem-estar animal: cada animal ou veículo poderá ser conduzido por apenas uma pessoa, nada de garupas, conforme Rafinha. “Tudo para melhor atender os animais”, disse.

A edição de 2024, realizada em 4 de agosto, também marcou a retomada das comitivas, quadriciclos e fiscalização robusta por órgãos como MP, Idaf e Detran. Cerca de 10 mil pessoas participaram, com saída da rota Cohab até a Arena do Juruá . Naquele ano, foram exigidos exames de anemia dos animais e veículos regularizados, além de policiamento, apoio do Detran e pontos de hidratação .

Este ano há continuidade no rigor: regras proíbem bebidas durante o trajeto e medidas de segurança permanecem sob responsabilidade de órgãos estaduais.

A transferência para sábado visa alinhar a cavalgada ao fim de semana da feira, oferecendo maior integração com a programação cultural e comercial. Em 2024 a mudança se deu por razões climáticas, mas neste ano o ajuste segue orientação do governo para reforçar o encerramento dos seis dias de evento, com organização mais coesa e agenda mais atraente para o público.