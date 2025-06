Cavalo, liteira vermelha, louvores a uma deusa: veja como foi o casamento luciferiano

Um casamento luciferiano considerado o primeiro oficialmente registrado no Brasil foi realizado no fim de março em Itatiaia, no Rio de Janeiro, em uma igreja dedicada a Lúcifer. A cerimônia, marcada por forte simbolismo, viralizou nas redes sociais após vídeos mostrarem o noivo entrando a cavalo, a noiva em uma liteira vermelha e juramentos sendo feitos diante de um altar com louvores à deusa Astaroth.

O evento foi conduzido por Jonathan de Oliveira Ribeiro, conhecido como Mestre Jonan, e sua esposa, Lídia Almeida Oliveira, ambos sacerdotes da Primeira Igreja Luciferiana do Brasil. Vestidos de vermelho, os noivos e convidados participaram de uma celebração repleta de rituais, como a dança de mulheres em volta do casal e o uso de pétalas, água e árvores como símbolos espirituais.

Segundo Jonan, a cerimônia segue os princípios do luciferianismo, doutrina que prega a busca pela sabedoria, equilíbrio e responsabilidade individual. Ele afirma que a celebração foi autorizada “pela espiritualidade” e que Astaroth, figura central na cerimônia, representa o amor e o sagrado feminino.

Durante a celebração, o casal assumiu votos de amor, fidelidade e respeito, além de receber uma árvore simbólica que representa o crescimento da união. Também passam a seguir os dez mandamentos da igreja, cujo conteúdo é reservado apenas aos membros.

Os organizadores fazem questão de diferenciar o luciferianismo do satanismo. Para eles, Lúcifer representa luz e consciência, e não tem relação com o diabo.

