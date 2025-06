Celso Russomanno critica empresa de Virginia após mais de 100 queixas

O apresentador e deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) criticou a empresa de cosméticos de Virginia Fonseca. Segundo o apresentador, ele recebeu mais de 100 reclamações de consumidores sobre pedidos não entregues e outros problemas. A reação de Russomanno à situação, durante a edição do Patrulha do Consumidor, da Record, neste sábado (7/6), viralizou nas redes sociais.

Celso Russomanno revelou que, desde 2023, eles recebem muitas reclamações sobre a empresa de Virginia. Entre as principais queixas dos consumidores estão pedidos não entregues e produtos com defeitos. O programa mostrou, ainda, relatos de mulheres que compraram produtos e que não os receberam. Em alguns casos, a empresa chegou a dizer que o produto foi entregue.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Virginia Fonseca

2 de 6

O deputado Celso Russomanno (Republicanos/SP)

Divulgação 3 de 6

Virginia faz exigências a hotel após anunciar separação de Zé Felipe

Instagram/Reprodução 4 de 6

Zé Felipe e Virginia tem três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Reprodução/Instagram @virginia 5 de 6

Virginia e Zé Felipe estavam casados há cinco anos

Reprodução/Instagram @virginia 6 de 6

Virginia e Zé Felipe anunciaram separação no dia 27 de maio

Reprodução/Instagram @virginia

A empresa da influenciadora encaminhou uma nota ao programa sobre os problemas relatados e foi nesse momento que o apresentador teceu críticas mais profundas.

“[A empresa disse] que já vendeu mais de 1 milhão de produtos e que entregou 94%. Gente, se vendeu mais de 1 milhão e entregou 94%, então nós temos mais de 30, 40 mil pessoas sem receber. Se não tem condição de entregar, devolve o dinheiro. Só que muitas pessoas então dizendo que a WePink entregou [o produto], mas não entregou.”

Após os relatos, Russomanno foi direto com as críticas à empresa, afirmando que os responsáveis cometeram crime ao prometer uma data de entrega para produtos e não cumprir o tempo estabelecido. Ele também falou sobre como a empresa também pode ser enquadrada no crime de afirmação falsa ou enganosa, em caso de apropriação do dinheiro da compra dos produtos sem a entrega e sem a devolução do valor.

Leia também

No programa, foi revelado ainda que a empresa da influenciadora convidou Russomanno para visitar o SAQ da empresa e as demais estruturas para prestarem esclarecimentos, afirmando que estão engajados com o atendimento dos consumidores.

“De verdade, se isso estivesse acontecendo, a gente não estaria recebendo uma quantidade imensa de denúncias. (…) Então está faltando logística, está faltando estrutura, está faltando o SAQ da maneira correta, porque o consumidor tem que ligar e falar com alguém, e não com um robô. Tem que ter esclarecimentos, tem que explicar para esse consumidor que ele pode receber com atraso, mas vai receber, ou se ele quer o dinheiro de volta. Tem que dar satisfação”, insistiu o apresentador ao falar sobre o caso.

Celso Russomanno disse, ainda, que a empresa de Virginia vive uma crise. “Se faltar um produto, tem uma pessoa lesada, um consumidor lesado e é crime contra aquele consumidor, imagine com milhares de pessoas. Então a gente não pode admitir”, pontuou.