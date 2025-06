Celular pega fogo nas mãos de moradora no Acre e causa pânico durante a noite

A moradora de Sena Madureira conhecida como Jaqueline passou por momentos de tensão na última segunda-feira (2). Durante a noite, ela estava manuseando seu aparelho celular, da marca Samsung, e repentinamente o dispositivo pegou fogo em suas mãos.

Segundo ela, foi algo inexplicável até o momento, visto que, o aparelho não estava carregando.

“Por volta das 20 horas, eu estava deitada, mexendo no celular, como de costume, e do nada, ele começou a pegar fogo. Joguei ele em cima do tapete e sai gritando chamando os vizinhos. Inalei muita fumaça que ficou dentro do quarto e estou tossindo bastante. Mas, acredito que foi um livramento porque poderia ter ocorrido algo pior”, comentou.