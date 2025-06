Cenas de “Geni e o Zepelim” com Seu Jorge são gravadas no Rio Croa em Cruzeiro do Sul

Na quarta-feira, 4 de junho, Cruzeiro do Sul, no Acre, tornou-se palco das gravações do aguardado filme “Geni e o Zepelim”, dirigido por Anna Muylaert. As cenas foram registradas às margens do Rio Crôa, em um casarão de madeira que serviu de cenário para sequências com atores uniformizados e armados, sugerindo momentos de tensão e confronto na trama.

Parte do mobiliário utilizado nas filmagens foi cedido pela ex-primeira-dama Beatriz Cameli, incluindo peças de origem africana confeccionadas em sisal, palhinha e couro, provenientes da residência do ex-governador Orleir Cameli. A logística para transporte desses itens envolveu caminhões e balsas, evidenciando o empenho da produção em manter a autenticidade dos cenários.

O elenco conta com a participação de Seu Jorge, que já gravou cenas em um galpão no Distrito Industrial, na casa do ex-governador Orleir Cameli e há previsão de cenas no Presídio Manoel Neri. O artista já havia estado no Rio Crôa, onde foi fotografado com a empresária Cíntia Flores, que tem um restaurante e hospedaria no local.

Inspirado na canção homônima de Chico Buarque, o filme narra a história de Geni, uma prostituta travesti, amada pelos desvalidos e odiada pela elite local, que vê sua cidade ser invadida por um tirano conhecido como Comandante, que chega em um imponente zepelim. Com um plano predatório para a região, ele força os moradores a fugirem rio adentro, onde acabam presos. Quando o Comandante vê Geni, ela percebe que pode haver uma chance de salvar a todos, mesmo sendo a mais marginalizada pela comunidade.

A produção é assinada pela Migdal Filmes, em coprodução com Paris Entretenimento e Globo Filmes, com distribuição prevista pela Paris Filmes . As filmagens em Cruzeiro do Sul estão programadas para ocorrer ao longo de dois meses .

A escolha de Cruzeiro do Sul como locação destaca a beleza e a riqueza cultural da região amazônica, proporcionando um cenário autêntico e envolvente para a narrativa do filme. A presença de atores renomados e a dedicação da equipe de produção prometem trazer uma adaptação cinematográfica impactante da clássica canção de Chico Buarque.