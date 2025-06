CEO da marca dos Labubu se torna o 10º homem mais rico da China

Depois de transformar os polêmicos bonecos feiosos sortidos de prender na bolsa em uma febre mundial, o fundador e CEO Pop Mart – empresa chinesa responsável pelos Labubus e outros tantos brinquedos colecionáveis, Wang Ning, se tornou o 10º homem mais rico da China, segundo a Forbes. A avaliação é de que a fortuna do empresário valha mais que R$ 120 bilhões – US$ 22,7 bilhões.

Ainda segundo o veículo especializado nas tendências de mercado, a fortuna conquistada pelos Labubu é em grande parte por conta da popularização dos bonecos ao redor do mundo inteiro: estima-se que quase 40% da receita da Pop Mart sejam resultado da presença internacional da marca.

Entre os motivos para uma ascensão tão gigantesca, o principal deles é sem dúvida a popularidade do produto nas redes sociais. Depois que os monstrinhos se tornaram objeto de desejo das influenciadoras e divas do Kpop – como a Lisa do BLACKPINK, o valor de mercado da empresa triplicou desde o final de 2024.

O amor, ou ódio, pelos Labubus, porém, vai além de uma simples trend passageira das redes. Como já mostrado no portal LeoDias, bonecos colecionáveis e produtos que fazem apelo à nostalgia são uma tendência que parece que veio para ficar no cenário atual.

De acordo com levantamentos recentes, um a cada quatro brinquedos vendidos em todo mundo foram comprados por um adulto. Os comprados, em sua maioria moradores dos EUA e países asiáticos, afirmam que se sentem bem ao engajar na coleção dos bonecos, cartinhas ou livros de colorir.