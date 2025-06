“Céu de Maria Alice”: Confira os detalhes da festa da primogênita de Virginia e Zé Felipe

A repórter Jussara Ávila, do portal LeoDias, foi até Goiânia, em Goiás, nesta segunda-feira (2/6), especialmente para cobrir a festa de aniversário de 4 anos da pequena Maria Alice, filha da influenciadora Virginia e do cantor Zé Felipe, que completou mais um ano de vida na última sexta-feira (30/5). A jornalista trouxe detalhes do evento de luxo da primogênita do casal e revelou em exclusividade detalhes das lembrancinhas que os convidados levaram para casa.

O tema escolhido pela família foi “O Céu de Maria Alice”, demonstrando o interesse da pequena pelo mundo religioso, como compartilhado algumas vezes por Virginia. A decoração seguiu a risca o roteiro e levou todos os convidados para uma experiência nas nuvens. O cenário foi composto por muitos anjinhos e diferentes tons de azul, com cerca de 60 mil balões, 100 esculturas e muitas nuvens brancas.

Para garantir a satisfação de todos os convidados, a festa também contou com 5 bolos especiais, além de um buffet com estações de pizzas, massas, hambúrguer, doces, churros e sorvete. O evento de luxo ainda teve como atrações shows da dupla Hugo e Guilherme, e o grupo de pagode Kamisa 10. Já para os pequenos, teve brinquedos infláveis, como cama elástica e muito mais.

Além da festança, no dia de seu aniversário, a primeira filha do casal ganhou uma surpresa na sala de cinema da mansão da família, com a exibição do filme “Lilo e Stitch”, que contou com a presença de alguns amigos e familiares, além dos personagens vivos do filme.