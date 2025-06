CGI e dublês: saiba curiosidades de Paul Walker em Velozes e Furiosos

Velozes e Furiosos 7 talvez seja o filme mais emocionante da saga, principalmente por conta da morte de Paul Walker. Intérprete de Brian O’Conner, em todas as produções, o ator faleceu em meio às filmagens e os irmãos do ator auxiliaram no término da montagem do filme.

Leia também

Relembre a morte de Paul Walker

O ator morreu no dia 30 de novembro de 2013.

Ele estava no meio das gravações do 7º filme da franquia e sofreu um grave acidente de carro em Santa Clarita, Califórnia.

Ele estava no veículo conduzido pelo amigo Roger Rodas, um Porsche Carrera GT, que colidiu com uma árvore e pegou fogo rapidamente. A morte dos dois ocupantes foi instantânea.

A última cena do filme foi uma despedida ao ator.

Na sequência, Brian O’Conner (Paul Walker) e Toretto (Vin Diesel) dirigem lado a lado até uma encruzilhada.

Eles tomam caminhos diferentes e se despedem.

Nas últimas cenas da produção, dublês e CGIs foram utilizados, inclusive na cena final, em que ele se despede de Dominic Toretto (Vin Diesel) e da saga. Dentre as pessoas que representaram o ator, estavam os irmãos dele, Caleb e Cody Walker. Eles também forneceram vozes para Brian O’Conner.

A música final See You Again, cantada por Wiz Khalifa e Charlie Puth, foi uma homenagem ao ator e feita especialmente para o filme. Os diretores do filme optaram por não matar o personagem de Walker no filme para dar um final digno a ele.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Despedida de Paul Walker: entenda a cena final de Velozes e Furiosos 7

Reprodução/Instagram 2 de 6

Letty Ortiz, personagem de Velozes e Furiosos 4

Reprodução 3 de 6

Divulgação 4 de 6

O filme será lançado em 13 de maio de 2023

Universal Pictures/Divulgação 5 de 6

Velozes e Furiosos 9 chega aos cinemas em 24 de junho

Reprodução/YouTube 6 de 6

Velozes & Furiosos 9

Divulgação

Despedida de Paul Walker: entenda a cena final de Velozes e Furiosos 7

Velozes e Furiosos 7 reservou momentos emocionantes para os fãs da saga e, claro, de Paul Walker. Esse foi o último filme feito pelo ator antes de morrer, em 2013. A última cena da produção, inclusive, é uma verdadeira despedida ao astro. O longa foi lançado dois anos após o falecimento do artista.

O ato final da obra mostra Brian O’Conner (Paul Walker) e Dominic Toretto (Vin Diesel) dirigindo lado a lado até uma encruzilhada. Eles escolhem caminhos opostos e a música See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Puth, toca ao fundo. Walker já havia falecido e a sequência foi uma forma do filme se despedir do ator, que participou de todas as edições de Velozes & Furiosos.

Morte de Paul Walker

O ator morreu no dia 30 de novembro de 2013, aos 40 anos de idade, após acidente de carro. Ele estava a bordo de um Porsche que bateu contra um poste e em uma árvore, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O carro ainda pegou fogo após a colisão.

A causa da morte, de acordo com a autópsia, foi lesões traumáticas e queimaduras. O corpo do ator foi cremado e sepultado no dia 13 de dezembro de 2014.