Chá anti-inflamatório ajuda no emagrecimento e no ganho de músculos

Muito se fala sobre os poderes dos chás naturais na saúde. Entre as mais comentadas, as infusões com ação anti-inflamatória têm ganhado espaço entre aqueles que buscam melhorar a composição corporal — perder gordura e ganhar massa magra. Mas será que a bebida realmente faz diferença?

De acordo com o nutricionista Fernando Castro, a resposta é: sim, mas com ressalvas. “Esses chás podem ser aliados, mas não fazem milagre. O efeito benéfico acontece quando estão inseridos em um contexto de alimentação adequada e prática de atividade física regular”, explica.

A razão, segundo o especialista, está no papel da inflamação de baixo grau no corpo. “Reduzir a inflamação ajuda, sim, nos objetivos estéticos e de saúde, e os chás com propriedades anti-inflamatórias podem contribuir nesse processo”, completa Castro.

O chá de cúrcuma com gengibre tem propriedade anti-inflamatória

Entre os mais recomendados está o chá de cúrcuma com gengibre. Rico em compostos bioativos — como a curcumina (na cúrcuma) e o gingerol (no gengibre) —, ele atua modulando processos inflamatórios e oxidativos no organismo.

“O ideal é consumir entre uma a duas xícaras por dia, de preferência entre as refeições, para não interferir na absorção de nutrientes das refeições principais”, orienta o nutricionista.

Como preparar

O preparo é simples. Basta aquecer 200 ml de água (sem deixar ferver), adicionar uma colher de chá de cúrcuma em pó ou um pequeno pedaço da raiz, mais uma fatia fina de gengibre fresco. Deixe em infusão por cerca de cinco minutos, coe e consuma.

Se desejar, é possível adicionar uma pitada de pimenta-do-reino — que aumenta a biodisponibilidade da curcumina — ou gotas de limão. Mas Castro faz um alerta: “Evite tomar esse chá em jejum se adicionar pimenta ou limão, pois pode causar irritações gástricas.”

A passiflora é reconhecida pelo seu efeito ansiolítico e sedativo

O mulungu é ideal para aliviar tensões e acalmar os nervos

A valeriana atua como calmante natural

A melissa, rica em ácido rosmarínico, possui ação antioxidante e efeito levemente hipnótico

O chá pode ser um complemento, mas não deve substituir tratamentos médicos ou nutricionais

Cuidado com exageros

Apesar dos benefícios, o chá não é isento de riscos. Pessoas com gastrite, problemas na vesícula ou que usam medicamentos anticoagulantes devem evitar o consumo sem orientação médica. E, como qualquer substância bioativa, o excesso pode causar efeitos adversos.