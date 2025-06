Chá anti-inflamatório melhora a digestão e reduz o colesterol

Originário da província de Yunnan, na China, o chá Pu-erh é uma bebida milenar local feita com folhas pós-fermentadas da planta Camellia sinensis. O processo de fermentação microbiana natural promove um sabor único ao chá e potencializa suas propriedades terapêuticas, que ajudam na melhora da saúde digestiva e reduzem os níveis de colesterol ruim (LDL).

“O chá Pu-erh é único por ser um chá fermentado, diferente dos chás verde e preto que passam por oxidação. Essa fermentação microbiana, que pode durar anos, confere um sabor terroso e amadeirado, além de diversas propriedades benéficas”, explica a nutricionista Rafaela Rocks, do Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Além de melhorar a digestão e diminuir o colesterol, a bebida estimula a queima de gordura e é benéfica para a saúde óssea, além de possuir ação antioxidante e anti-inflamatória. No entanto, para potencializar os benefícios, o chá deve ser aliado a uma boa rotina alimentar e à prática regular de atividades físicas regulares.

Compostos bioativos e nutrientes do chá Pu-erh

Polifenóis: catequinas, flavonoides e ácidos fenólicos possuem potente ação antioxidante e anti-inflamatória.

catequinas, flavonoides e ácidos fenólicos possuem potente ação antioxidante e anti-inflamatória. Theabrownina: o pigmento escuro encontrado na bebida atua na regulação do colesterol e na proteção do fígado.

o pigmento escuro encontrado na bebida atua na regulação do colesterol e na proteção do fígado. Probióticos naturais: derivados da fermentação, eles melhoram a saúde intestinal e microbiota.

derivados da fermentação, eles melhoram a saúde intestinal e microbiota. Cafeína: presente em quantidades menores que no café, a cafeína atua como estimulante natural.

Como o chá Pu-erh melhora a digestão e reduz o colesterol

O processo de fermentação da bebida desenvolve microrganismos benéficos para o sistema digestivo. Eles ajudam a “quebrar” alimentos com mais facilidade, auxiliando no processo digestivo e equilibrando a microbiota intestinal. A ação antioxidante do chá também traz vantagens à digestão.

“O chá auxilia a desintoxicação do organismo. Os polifenóis e as antocianinas agem como antioxidante que combatem a ação de radicais livres capazes de deteriorar as células, prevenindo o envelhecimento precoce da pele”, destaca a nutricionista especialista em nutrição e fitoterapia funcional Juliana Rangel Moutinho, do Hospital Albert Einstein.

Já para reduzir o colesterol, a ação do chá fica por conta de substâncias como a theabrownina, o ácido gálico e as mevastatinas. Elas ajudam a inibir a absorção de gorduras no fígado, que em excesso podem provocar problemas graves, e a produção de colesterol ruim (LDL).

Apesar de ser seguro na maioria dos casos, o chá de Pu-erh deve ser evitado por gestantes e lactantes. Pessoas com sensibilidade à cafeína, problemas digestivos ou que tenham anemia devem ter atenção à quantidade ingerida. Ao primeiro sinal de alteração, um profissional de saúde deve ser consultado.

Chá de Pu-erh é produzido a partir de fermentação de plantas

Como preparar o chá Pu-erh

Ingredientes:

3 a 4 gramas de folhas da planta Camellia sinensis;

240 ml de água fervente.

Modo de preparo:

Ferva a água a 90ºC. Coloque de 3 a 4 gramas de folhas no bule e adicione a água fervente para cobrir as folhas. Em seguida, descarte a água e repita o processo mais uma vez. Encha o bule de água fervente pela terceira vez e deixe em infusão de 2 a 4 minutos. Por fim, consuma.

