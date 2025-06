Chá anti-inflamatório protege o cérebro e combate o envelhecimento

Uma xícara de chá pode ser mais poderosa do que parece quando o assunto é saúde do cérebro. Consumida regularmente, a bebida feita com folhas da planta Camellia sinensis pode ajudar a melhorar a memória e fortalecer a função cognitiva.

Leia também

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo

Getty Images 2 de 5

Eles podem ser consumidos quentes ou frios

Getty Images 3 de 5

Beber chá pode acelerar o metabolismo

Getty Images 4 de 5

Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso

Getty Images 5 de 5

A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta

Getty Images

Embora não seja um tratamento para qualquer tipo de doença, o chá atua como um reforço natural graças aos compostos bioativos presentes nas folhas, como as catequinas. Entre elas, a epigalocatequina galato (EGCG) se destaca por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a combater os radicais livres e a proteger o cérebro do envelhecimento precoce.

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.